Politieman getuigt op proces-Joods Museum: “Beelden waren niet bewerkt bij inbeslagname”

TVC

23 januari 2019

10u29

Bron: Belga 0 De beelden van de bewakingscamera’s van het Joods Museum zijn bij hun inbeslagname niet bewerkt. Dat heeft de politieman die de beelden in beslag heeft genomen, woensdag verklaard op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum. “We hebben een kopie gemaakt van de hele harde schijf, op zo’n manier dat het onmogelijk was om op dat moment die gegevens te bewerken”, zei de man.

De man was in de avond van 24 mei 2014 opgeroepen, ter ondersteuning van het onderzoek. “Op dat moment wist ik slechts heel weinig over de feiten, alleen dat er enkele dodelijke slachtoffers waren gevallen”, verklaarde de politieman. “Ik heb in dit dossier ook niet zelf onderzoek gevoerd, enkel ondersteuning geleverd door de inbeslagname en analyse van het informaticamateriaal.”

Ter plekke in het museum een kopie maken van de computerserver waarop de bewakingsbeelden stonden, zou 72 uur geduurd hebben, reden waarom de man de server meenam naar het commissariaat.

“Daar hebben we de hele server gekopieerd, op een dergelijke manier dat het onmogelijk was om tijdens het kopiëren de gegevens te bewerken. Dat werd onze basiskopie. Nadien zijn de videobeelden van formaat gewijzigd maar ook daarbij is er geen manipulatie uitgevoerd, dat is technisch ook onmogelijk.”

De videobeelden werden later van formaat gewijzigd, maar ook daarbij is er geen manipulatie uitgevoerd, dat is technisch onmogelijk.” Politieman

Dinsdag hadden de speurders al verklaard dat de beelden van de bewakingscamera niet gemanipuleerd waren toen ze gebruikt werden om een opsporingsbericht te verspreiden, zoals de verdediging van hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche al enige tijd voorhoudt.

Op vraag van de voorzitster werden woensdagvoormiddag ook de beelden van de zogenaamde basiskopie vertoond, in een poging meer duidelijkheid te scheppen over die vermeende manipulatie. Daarbij herhaalden de speurders nogmaals dat er van enige manipulatie geen sprake was.

“Nemmouche moet zijn verdediging herzien”

De verklaringen van de speurders op het proces over de aanslag op het Joods Museum zijn zo duidelijk dat beschuldigde Mehdi Nemmouche niet anders kan dan zijn verdediging aanpassen. Dat vindt de advocaat van het Joods Museum, Adrien Masset. Nemmouche houdt tot nu toe vol dat hij niet de schutter was.

Masset verwijst naar DNA-bewijs en kruitsporen op een jas die Nemmouche bij zich had op het moment van zijn arrestatie, en waarover de speurders in de voorbije dagen uitgebreid uitleg hebben gegeven. "Dat moet hem er toch tot aanzetten om zijn strategie te wijzigen", vindt Masset. "Volhouden dat alles gemanipuleerd is, wordt pathetisch."

Henri Laquay, een van de advocaten van Nemmouche, blijft het onderzoek naar de gebeurtenissen in het museum in twijfel trekken. "Nu kunnen we nog geen vragen stellen, maar dinsdag gaan we dat wel doen. En we gaan ook opmerkingen maken, want de speurders hebben feitelijke elementen aangebracht die niet correct zijn", zegt hij.