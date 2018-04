Politieman die dementerende meter pluimde voor 80.000 euro (en eerder al geld politievakbond verduisterde), veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel Wouter Hertogs

18 april 2018

15u20

Bron: Eigen berichtgeving 1 Een Vilvoordse agent is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel en een boete van 3.000 euro (ook met uitstel) omdat hij zijn meter 80.000 euro afhandig maakte. Volgens het parket had Patrick P., in totaal 180.000 euro verduisterd, maar de rechtbank achtte slechts een deel van de feiten bewezen. De man, die al eerder veroordeeld was omdat hij geld van politievakbond NSPV had verduisterd, had zelf de volledige vrijspraak gevraagd.

Patrick P. (58) kreeg in 2003 een volmacht over de rekeningen van zijn groottante die tevens zijn meter was. In 2010 verhuisde ze naar een rusthuis omdat ze leed aan dementie. Hierop ging hij haar woning bewonen en een jaar later kocht hij deze over voor slechts 180 000 euro.

Nadat deze som gestort werd op de rekening van zijn meter schreef hij meteen 100.000 euro terug over op zijn spaarrekening en die van zijn echtgenote. De overige 80.000 gebruikte hij voor buitensporige uitgaven voor zichzelf. Uiteindelijk ging het zo ver dat hij de facturen van het rusthuis niet betaalde waardoor zijn demente groottante moest verhuizen van een mooie eenpersoonskamer naar een gemeenschappelijke kamer.

Volgens de rechtbank was er voldoende bewijs dat de eerste overschrijving, van 100.000 euro, wel degelijk met toestemming van de groottante gebeurde. Zij had zelf daarover een document ondertekend en was op dat moment nog niet dement, wat later wel het geval werd. P. beweerde dat zijn groottante hem ook de resterende 80.000 euro had geschonken, maar daar hechtte de rechtbank geen geloof aan. Dat geld was volgens de rechtbank wel degelijk verduisterd.

De rechtbank tilde er zwaar aan dat P. niet alleen een politieman was, maar ook al eerder veroordeeld was voor gelijkaardige feiten. In 2011 liep hij immers een veroordeling op omdat hij geld van de politievakbond NSPV had verduisterd.