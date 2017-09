Politiekogel verwondt man bij interventie in Châtelineau EB

11u08

Bron: Belga 0 photo_news In Châtelineau, bij Charleroi, is vanochtend een man gewond geraakt door een politiekogel. Dat gebeurde tijdens een interventie van de politie.

De lokale politie trok naar de rue de la Vallée, vermoedelijk om tussen te komen in een familieruzie. Om een nog onbekende reden zagen de agenten zich verplicht het vuur te openen op een persoon die een bedreiging vormde. De man raakte gewond en werd in de boeien geslagen. Het parket van Charleroi zal ter plaatse gaan. Er is een ruime veiligheidszone ingesteld.