Politieke transparantie: check straks online hoeveel politici verdienen, ook kabinetsmedewerkers en politici in overheidsbedrijven moeten mandaten voortaan aangeven

01 maart 2018

Bron: Belga 1 In de toekomst zullen kabinetsmedewerkers en politiek verkozenen in raden van bestuur een mandatenaangifte moeten indienen. Dat heeft de plenaire Kamer unaniem beslist. De maatregel maakte deel uit van de conclusies van de werkgroep Politieke Vernieuwing, die een half jaar geleden zijn werkzaamheden afrondde.

Sinds 2005 zijn regeringsleden, parlementsleden, schepenen en burgemeesters verplicht bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogens. Voortaan zullen ook inhoudelijke kabinetsmedewerkers en politiek verkozen leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van bedrijven en vzw's waar de overheid het voor het zeggen heeft, een mandatenlijst moeten indienen. Dat zal dus ook gelden voor dochterbedrijven en intercommunales.

Wetteksten

De goedgekeurde maatregelen passen in de allereerste wetteksten die het levenslicht zien als gevolg van de werkzaamheden van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Die werd opgericht na verschillende schandalen over hoge vergoedingen voor zitjes in allerlei raden waar nauwelijks werkzaamheden tegenover stonden, maar ook na de heisa omdat Kamervoorzitter Siegfried Bracke lid was van een adviescomité bij Telenet.

Het Rekenhof zal ook meer slagkracht krijgen om politici die hun mandaten niet of onvoldoende aangeven, te bestraffen. Zo zal het Rekenhof een waarschuwing kunnen geven, maar ook geldboetes kunnen uitschrijven. Hardnekkige politici kunnen zelfs het verbod krijgen om verkozen te worden en dit voor een periode van vijf jaar.

Een nieuwe website van het Rekenhof zal overigens publiceren waar politici zetelen en hoeveel ze daarvoor krijgen. Voor publieke mandaten zal de burger tot op de eurocent online kunnen terugvinden wat een bestuurder ontvangt. Wat iemand in de privé verdient, zal via een vork worden bekendgemaakt.