Politieke reacties op ontslag Schauvliege: “Nieuw begin voor Vlaams klimaatbeleid” SPS

05 februari 2019

19u38

Bron: Belga 0 Het ontslag van Joke Schauvliege als Vlaams minister lokt vanzelfsprekend heel wat politieke reacties uit. Een overzicht:

Vanuit CD&V-hoek richtten enkele kopstukken zich via Twitter rechtstreeks tot Schauvliege. Kris Peeters citeerde de auteur Ernest Hemingway om de beslissing van Schauvliege te roemen. Minister van Justitie Koen Geens noemt zijn collega “een kei van een politica en een wonder van een vrouw”.

Moedige beslissing van @JokeSchauvliege. Ze heeft afgelopen jaren uitstekend werk geleverd. Zoals Hemingway zei: moed is de elegantie in de vuurlinie Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Beste @JokeSchauvliege in je beleid moest je water en vuur verzoenen. Je deed het met volle overgave en veel koelbloedigheid. Ik vind jou een kei van een politica en een wonder van een vrouw. Koen Geens(@ Koen_Geens1) link

Alle respect voor mijn goede collega Joke, een ware christendemocraat. Dankbaar voor de jarenlange goede samenwerking!@JokeSchauvliege Jo Vandeurzen(@ JoVandeurzen) link

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) neemt akte van haar ontslag. “Ik heb begrip voor haar conclusie dat haar positie onhoudbaar was geworden. Ik dank haar voor de voorbije jaren van samenwerking en reken erop dat CD&V snel met een voordracht komt van een nieuwe minister, op wiens schouders een belangrijke taak zal rusten met het oog op de uitwerking van het Vlaams Klimaat- en Energieplan”, aldus Bourgeois.

Groen-fractieleider Björn Rzoska vindt dat het ontslag van Schauvliege (CD&V) “vooral een nieuw begin moet zijn voor het Vlaams klimaatbeleid.” Het debat ging niet over personen, wel over politieke keuzes. En die moeten dringend anders en beter. Wij reiken alvast de hand”, zegt hij op Twitter.

Beslissing van Joke Schauvliege moet vooral nieuw begin zijn voor Vlaams klimaatbeleid. Debat ging niet over personen, wel over politieke keuzes. En die moeten dringend anders en beter. Wij reiken alvast de hand. #hetkananders Björn Rzoska(@ BjornRzoska) link

Bij sp.a drongen ze niet per se aan op het ontslag van Schauvliege, al was ook daar veel kritiek op haar onfortuinlijke uitspraken. Fractieleider Joris Vandenbroucke noemt het op Twitter een “onvermijdelijke beslissing”. “Nu moet er een antwoord komen op de legitieme eisen van de duizenden die op straat kwamen voor het klimaat: een ambitieuzer klimaatbeleid”, zegt hij.

Onvermijdelijke beslissing van @JokeSchauvliege. Nu moet er een antwoord komen op de legitieme eisen van de duizenden die op straat kwamen voor het klimaat : een ambitieuzer klimaatbeleid. Joris Vandenbroucke(@ JorisVDBroucke) link

Voor Vlaams Belangfractieleider Chris Janssens zijn er in de politiek “grenzen die je niet mag overschrijden: liegen als minister in functie is er zo één. Hopelijk komt met het ontslag van @JokeSchauvliege ook een eind aan de politieke recuperatie en ophitsing van de klimaathysterie. Door CD&V én door links!”, luidt het op Twitter.

In de politiek zijn er grenzen die je niet mag overschrijden: liegen als minister in functie is er zo één. Hopelijk komt met het ontslag van @JokeSchauvliege ook een eind aan de politieke recuperatie en ophitsing van de klimaathysterie. Door CD&V én door links! #Schauvliege Chris Janssens(@ chrisjanssensVB) link