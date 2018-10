Politieke kopstukken trappen laatste campagneweek af: "Ze vallen ons aan omdat ze gewoon willen voortdoen" Daimy Van den Eede Jelle Frencken Tommy Thijs

06 oktober 2018

19u54

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0 De laatste campagneweek voor de gemeenteraadsverkiezingen is afgetrapt. Daarom gaan de kandidaten dit weekend massaal op pad in de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Op allerlei manieren proberen ze de kiezers nog te overtuigen om voor hen te stemmen: met flyers en huis-aan-huis bezoeken, of door gewoon onder de mensen te komen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ging vanmorgen op pad in Lubbeek, waar hij lijsttrekker is. Hoewel Francken de populairste politicus van Vlaanderen is, vindt hij het contact met de mensen belangrijk. "Het werkt door mensen aan te spreken, en dichter bij hen te staan", vindt de Staatssecretaris.

Ook Maggie De Block (Open Vld) voert nog campagne in Merchtem. Flyeren doet de minister van Volksgezondheid niet. "Kaartjes uitdelen doe ik niet, de mensen kennen mij hier wel", aldus De Block.

Crombez: "Ze vallen ons aan omdat ze gewoon willen voortdoen"

Sp.a hield een familiedag in Zottegem. "Ons werk is nooit af, en daarom geven jullie nooit op. Blijkbaar is dat iets wat anderen serieus hoog zit, kijk maar naar de voortdurende aanvallen tegen ons. Ze vallen ons aan, want ze willen gewoon voortdoen", klonk het bij sp.a-voorzitter John Crombez.

"Ze willen gewoon voortdoen met de afbraak. Afbraak van de sociale zekerheid, afbraak van de lonen en van de bescherming van politiemensen, leraars en verpleegsters, afbraak van pensioenen", aldus Crombez, die het op de laatste grote meeting van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen vooral over federale thema's had.

Zoals de stijgende energiefactuur: "Sinds N-VA in 2014 in de federale regering stapte, betaalt elk gezin in dit land 300 euro extra per jaar voor elektriciteit. Je zou dan denken: ze weten wel waar ze mee bezig zijn als ze gezinnen zo op kosten jagen. Wel, niks daarvan. Garanderen dat het licht blijft branden, zelfs dat kunnen ze niet. En dan is er één vraag: waar is al dat geld naartoe? Ik zal u zeggen waar het naartoe is: in de zakken van de aandeelhouders van Electrabel."

Crombez wees erop dat het vermogen van de allerrijksten in België de afgelopen drie jaar met 30 miljard euro is toegenomen. "Eén procent van dat bedrag volstaat om de 14.000 gehandicapten meteen en nu de zorg te geven waar ze recht op hebben", aldus de sp.a'er. "Zorgzekerheid, dat betekent ook dat mensen de vrijheid moeten hebben om voor hun zieke vader, hun ziek kind of hun zieke vriendin te zorgen. Daarom pleit ik onomwonden voor een basisloon voor mantelzorgers."

Crombez besloot zijn speech met een woordje over de gemeenteraadsverkiezingen die nog 183 uur van ons verwijderd zijn, becijferde hij. "We weten precies hoe we gemeenten en steden samen willen bouwen. Veilig, proper en leefbaar, maar vooral rechtvaardig, solidair en zorgzaam. Dat is wat wij gaan doen."

Groen: "Ommekeer is ingezet"

De Antwerpse Groen-afdeling verzamelde een laatste keer hun kandidaten en campagnemedewerkers in DE Studio aan het Mechelseplein in Antwerpen. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Wouter Van Besien deed een oproep aan "alle progressieve Antwerpenaren" om voor Groen te stemmen en een ander stadsbestuur mogelijk te maken.

"De ommekeer is ingezet", stelt Van Besien. "Maar er is nog geen enkele stem uitgebracht en veel kiezers twijfelen nog, dus we moeten nog keihard campagne voeren." De kandidaat-burgemeester somde nog eens de punten op waarmee Groen het verschil hoopt te maken, mocht de partij na 14 oktober aan de macht komen op het Schoon Verdiep. Groen wil onder meer praktijktesten tegen discriminatie op de woon- en arbeidsmarkt invoeren, gevaarlijke kruispunten conflictvrij maken, meer betaalbare woningen afdwingen bij bouwprojecten en voor gezonde lucht ijveren.

Ook nummer twee op de Antwerpse Groen-lijst, gemeenteraadslid Ikrame Kastit, drukte haar geloof uit dat Groen volgende week "de stad op zijn kop zal zetten". "We willen grondrechten voor iedereen in deze stad realiseren: van onderwijs tot werk, van mobiliteit tot gezonde lucht", zegt ze.

Verder onderneemt Groen nog een opmerkelijk initiatief in de campagne: de partij gaat een infonummer lanceren waar twijfelende kiezers terecht kunnen met vragen. Campagnemedewerkers zullen die lijn tijdens de laatste dagen voor de verkiezingen continu bemannen.

"Sterke PVDA nodig voor armoedebestrijding en betaalbaar wonen"

Ook de PVDA hield vandaag zijn slotevent in Antwerpen. De partij herhaalde dat armoedebestrijding en betaalbaar wonen haar absolute topprioriteiten zijn. De partij wil onder meer controles op woonkwaliteit in alle huurwoningen, warme en gezonde maaltijden voor elk kind op school en meer wijkgezondheidscentra. Lijsttrekker en nationaal partijvoorzitter Peter Mertens gelooft dat de peilingen - die PVDA rond de 8 procent zetten - zijn partij net als in 2012 onderschatten.

Mertens haalde ook uit naar Van Besien, die eerder deze week verklaarde dat er allicht geen samenwerking tussen Groen en PVDA zal komen omdat centrumpartijen CD&V en Open Vld een veto tegen PVDA uitspraken en er zonder hen allicht geen meerderheid mogelijk is. "Open Vld heeft Bart De Wever zes jaar lang gesteund in het elitaire woonmodel van luxeappartementen en projectontwikkelaars en wil geen extra sociale woningen", zegt Mertens. "Hoe kan je met zo'n coalitie betaalbaar wonen realiseren? "

Mertens nam ook N-VA op de korrel, onder meer rond de heisa over ongeschikte sociale woningen in Gent. "Ze zeggen dat de situatie op de woningmarkt in Antwerpen niet zo erg is als in Gent: dat toont aan hoe ver ze op het Schoon Verdiep van de realiteit zitten", aldus Mertens. "Ja, ze hebben een beetje geïnvesteerd in renovatie, maar er zijn nog veel kankerplekken. En vooral: ze zijn weeral eens vergeten de mensen te betrekken."

De kritiek dat het PVDA-programma "onbetaalbaar" zou zijn, vindt Mertens onzin. "Politiek gaat om keuzes maken", stelt hij. "Het is blijkbaar nooit onbetaalbaar als het om de aankoop van oorlogswapens gaat of de bouw van een politietoren van 290 miljoen euro."

