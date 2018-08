Politieke cartoonoorlog in Sint-Truiden: "Wij doen gewoon andermans slogan na" Hilde Vautmans: "Cartoon diende vooral om verwarring de wereld uit te helpen" Dirk Selis

27 augustus 2018

18u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Sint-Truiden wordt er een politieke cartoonoorlog uitgevochten tussen Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) en lokale partij Sterk over het gebruik van de slogan 'Gewoon doen'.

In reactie op een van de campagneborden van de Truiense partij Sterk met het opschrift “Wij doen gewoon!”, plaatste Hilde Vautmans een cartoon op Facebook waarin ze de opvallende gelijkenissen met de campagneslogan van Open Vld op een humoristische manier duidt.

Schepen in Sint-Truiden en Europarlementslid Hilde Vautmans: "Ik wilde op ludieke manier aantonen dat die slogan van Sterk wel heel erg lijkt op die van Open Vld. Ik heb er helemaal niets op tegen dat zij onze slogan gebruiken, dat betekent immers alleen maar dat het een goede slogan is. Een aantal burgers spraken mij wel aan dat de slogan verwarring sticht. Het is belangrijk dat de mensen weten dat Open Vld en Sterk twee verschillende partijen zijn, met verschillende standpunten en visies over onze stad."

Gunther Leenen van de partij Sterk reageerde gevat met een eigen cartoon. "Graag wil ik meegeven dat het laatste wat wij willen is, dat we zouden lijken op de huidige Open Vld in Sint-Truiden. Mevrouw de schepen spreekt van kopieergedrag maar dat kan ik wel even verduidelijken. De slogan 'Gewoon doen' - overigens trouwens identiek dezelfde als van de Nederlandse VVD in 2017 - is niet dezelfde als 'Wij doen gewoon'. Daarmee wij de nadruk leggen op het feit dat we gewoon willen doen en er willen zijn voor de gewone Truienaar en de gewone handelaar, en niet enkel voor een selecte groep. Mooie tekening trouwens, al had ik verwacht dat een schepen en Europees parlementslid wel iets anders om handen heeft."