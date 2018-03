Politieke barometer bevestigt score N-VA in onze eigen Grote Peiling Redactie

27 maart 2018

07u37

Bron: Politieke Barometer, belga 0 N-VA zou afgetekend de verkiezingen winnen als die vandaag zouden plaatsvinden. De partij van Bart De Wever en Theo Francken zou 32,4 procent van de stemmen halen. Dat blijkt uit de politieke barometer van VRT NWS, De Standaard, RTBF en La Libre. De resultaten van de bevraging bevestigen die van onze eigen Grote Peiling begin deze maand. Al doet oppositiepartij sp.a het nu slechter met nog geen tien procent.

In de nieuwe politieke barometer zit N-VA op 32,4 procent. Dat is evenveel als bij de vorige federale verkiezingen van mei 2014 en 1,1 procent hoger dan in de Grote Peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, Le Soir en RTL. CD&V is de tweede grootste partij met 16,4 procent, ongeveer de helft van koploper N-VA, en 2 procentpunt minder dan in 2014. Dan komt Open Vld met 14,7 procent, ongeveer een evenaring van hun kiesresultaat in 2014.

De sp.a krijgt volgens de politieke barometer een ferme tik en zakt tot op 9,5 procent, een daling van maar liefst 4,5 procentpunt ten opzichte van 2014 en ook in vergelijking met het resultaat van de socialisten in onze Grote Peiling (13 procent). Sp.a zou zo voor het eerst onder de tien procent duiken. Groen profiteert daarvan en eindigt 5,2 procentpunt hoger dan bij de vorige verkiezingen, met 13,8 procent van de stemmen. Ook Vlaams Belang stijgt (1,7 procentpunt) naar 7,5 procent. De PVDA struikelt over de kiesdrempel en blijft steken op 4,9 procent.

Populariteitspoll

Premier Charles Michel (MR) blijkt in Vlaanderen de populairste politicus. Meer dan de helft van de kiezers (53 procent) kan zich inbeelden voor Michel te stemmen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staat op plaats 2 met 49 procent, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op 3 met 48 procent. De top 5 wordt vervolledigd door minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) met 47 procent en N-VA-voorzitter Bart De Wever met 46 procent.

In Wallonië zijn de Franstalige liberalen van de MR de grootste partij met 24,1 procent. De partij van premier Michel verliest wel 1,7 procentpunt in vergelijking met de verkiezingen van 2014. De PS komt op de tweede plaats met 23,2 procent, voor Ecolo (17,5 procent), cdH (11,1 procent), PTB (10,6 procent) en DéFI (5,6 procent). In Brussel blijft de PS de grootste met 21,8 procent, voor de MR (20,2 procent), Ecolo (15,7 procent), DéFI (12,9 procent), cdH (9 procent) en PTB/PVDA (5,8 procent). De N-VA is met 4,1 procent de grootste Vlaamse partij in de hoofdstad, voor Open Vld (2,6 procent), Groen (2,4 procent), CD&V (1,9 procent), sp.a (0,6 procent) en Vlaams Belang (0,2 procent).

De peiling werd tussen 26 februari en 21 maart uitgevoerd bij 1.003 Nederlandstalige kiezers in Vlaanderen, 1.015 Franstaligen in Wallonië en 750 Brusselaars. De foutenmarge bedraagt maximaal 3,1 procent in Vlaanderen en Wallonië en 3,6 procent in Brussel.