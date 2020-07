Politiek zwicht voor druk: Nationale Veiligheidsraad

25 juli 2020

13u40 100 De volgende Nationale Veiligheidsraad vindt niet pas volgende week vrijdag plaats, maar komende maandag al. Dat meldt premier Sophie Wilmès op Twitter. Bedoeling is te bekijken of er extra nationale maatregelen genomen moeten worden om de opmars van de tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Er kwamen vanmorgen steeds meer oproepen vanuit de medische en academische wereld om de vergadering te vervroegen. Gezien de felle aanhoudende stijging van het aantal besmettingen is nog eens een week wachten op nieuwe maatregelen, spelen met mensenlevens, klonk het.



“De NVR komt nu maandag bijeen op basis van een nieuw rapport van Celeval”, tweette Wilmes vanmiddag. De beslissing zou genomen zijn op een extra kernkabinet. “Doel: bekijken of er aanvullende nationale maatregelen moeten worden genomen. Een sterke lokale aanpak is ook van fundamenteel belang voor de meest getroffen gebieden.”

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) bevestigde vanmiddag dat ze zelf ook vragende partij was de vergadering begin volgende week te houden. "De minister is zeer ongerust, vooral over de situatie in Antwerpen", zei haar woordvoerder, Peter Poulussen, die daarmee verwijst naar de coronacijfers die in de provincie Antwerpen sneller stijgen dan in de rest van het land. Volgens de woordvoerder vond de minister dat we niet konden wachten tot vrijdag. Ze wilde dan ook dat de Veiligheidsraad vervroegd wordt naar begin volgende week, "om de situatie te beoordelen en eventuele nieuwe maatregelen te nemen".

Ook op Twitter riepen verschillende stemmen uit de academische en medische wereld op om de Veiligheidsraad te vervroegen, liefst nog naar vandaag of morgen. Rik Van de Walle, rector van de UGent, lanceerde de hashtag #NVRnu, die ondertussen viraal aan het gaan is. “Tal van experten, medische en niet-medische, pleiten ervoor: het coronabeleid moet snel bijgestuurd worden”, zegt hij. “Daarmee wachten is een zéér slecht idee; we kunnen ons dat simpelweg niet veroorloven. Daarom: roep de Nationale Veiligheidsraad samen. Nú. #NVRnu”.

De leden van de Beroepsvereniging voor Belgische Longartsen reageerden gisteren al bijzonder ongerust op de stijgende cijfers. “Straks weer honderden opnames op intensieve zorgen”, vrezen ze.

Crisisvergadering in Antwerpen

Antwerps burgemeester Bart De Wever zegt vandaag in Het Laatste Nieuws eveneens dat de huidige maatregelen die op de jongste Nationale Veiligheidsraad werden afgeklopt voor hem niet ver genoeg gaan. “De bubbels niet inperken is een vergissing, ik betreur dat”, klinkt het. In Antwerpen vindt vandaag ook nieuw crisisoverleg plaats om extra lokale maatregelen te bekijken. Op de agenda staan een lokale ‘softe’ lockdown, kleinere sociale bubbels en evenementen zoals de zomersolden of het Offerfeest.

De situatie in Antwerpen mag dan het urgentst lijken, de heropflakkering van het virus wordt in heel België gevoeld. Dat voedt de vrees voor een zware tweede coronagolf die tot nieuwe maatregelen kan leiden. Experts toonden zich de afgelopen dagen erg bezorgd over wat zij als weinig daadkrachtige maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad beschouwen. Ook dat voert de druk op de politiek op om die sneller te doen samenkomen.

Voorspellingen zijn duidelijk: tweede lockdown zal economie (nog) meer pijn doen. Daarom: stop met "liefst" en "indien mogelijk", stop met achter de feiten aan te lopen. En roep die Veiligheidsraad veel sneller opnieuw samen! #NVRnu Stijn Baert(@ Stijn_Baert) link

Hashtag van de dag. Omdat mensenlevens, euh, toch een tikje belangrijk zijn. #NVRnu Joël De Ceulaer(@ jdceulaer) link

We zitten volop in de tweede golf. Elke viroloog is het daarover eens. In plaats van eenheid van bestuur en kordate communicatie en aanpak is alles verbrokkeld en onoverzichtelijk geworden.

Beste beleidsmakers. Zet jullie ego even aan de kant en kom samen. Nu! #NVRnu Saïd Bataray(@ SaidBataray) link

#NVRnu is simpele wiskunde. Gemiddelden over een week zijn onzin bij exponentiële curves. Dat is wiskunde, maar velen zijn fier dat zij dat niet begrepen in de humaniora. Grijp nu in, een kwart dag wordt zelf lang bij grote exponent. De dikste wetboeken houden dit niet tegen Ronnie Belmans(@ RonnieBelmans) link