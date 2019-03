Politiek reageert verdeeld op voorstel klimaatintendant HR

03 maart 2019

13u02

Bron: Belga 0 Zaterdagavond presenteerde Manu Claeys van stRaten-generaal een voorstel voor een klimaatintendant, om het klimaatdossier van de politieke gevoeligheden te onttrekken. De politici reageren eerder verdeeld. Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten staat “zeker open” voor het idee, terwijl CD&V eerder afwachtend reageert.

Volgens Claeys zou de overheid best nog voor de volgende verkiezingen een vacature uitschrijven. Zo kan de intendant reeds in september aan de slag. Maar Rutten denkt wel dat het moeilijk zal worden om de vacature nog voor de verkiezingen op te starten.

“Die intendant komt met zijn team - een communicatieteam, een participatieteam en experten - en begint werkbanken uit te rollen”, lichtte Claeys zijn idee toe. “Dan kan je een energiewerkbank hebben, een werkbank over waterhuishouding, binnen de Vlaamse bevoegdheid. Wij gaan niet de wereldproblematiek op niveau van klimaat oplossen, maar wel op het Vlaams niveau waar je rond heel specifieke zaken werkbanken kan opstarten”, aldus Manu Claeys.

Voor de Open Vld-voorzitter kan een intendant heel nuttig zijn: “Het is belangrijk om iedereen mee te krijgen in dit verhaal. We moeten burgers, bedrijven, overheden, universiteiten, experten en financiers rond één tafel brengen, en best wel concreet werken”, zei ze in De Zevende Dag.

CD&V toont zich dan weer minder enthousiast en betwijfelt of een intendant hier wel een rol kan spelen. “Ik denk dat de mensen dan gaan zeggen, waarvoor dienen die ministers dan?”, vraagt vicepremier Kris Peeters zich af op ATV. “Ik ben er minder van overtuigd dat dat de oplossing kan zijn.” Het klimaatdossier is dan ook fundamenteel anders dan de discussie over de Oosterweelverbinding. “Daar moest die verschillende actiegroepen verzamelen en een consensus bereiken. Dit gaat om de politieke lijn.”

Ook oppositiepartij sp.a lijkt zich het nut van een intendant af te vragen. Volgens parlementslid Bruno Tobback schort het momenteel vooral aan politieke moed. “We hebben een consensus over wat we willen bereiken. Wat we nodig hebben is een regering die knopen doorhakt.”

