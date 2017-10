Politiek frustreert de Vlaming ADN

15u40

Meer dan twee op de drie Vlamingen is er van overtuigd dat partijen na de verkiezingen hun beloften niet nakomen en dat politici enkel geïnteresseerd zijn in stemmen, niet in meningen. Dat blijkt uit de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), de jaarlijkse dwarsdoorsnede van Vlaanderen. Een meerderheid is wel geïnteresseerd in referenda, maar dat ziet minister-president Geert Bourgeois (N-VA) niet zitten.

De helft van de Vlamingen is er zelfs van overtuigd dat gaan stemmen geen zin heeft en dat politici geen rekening houden met de opvattingen van de kiezer. Hou ouder de kiezer en hoe lager zijn opleiding, hoe groter zijn gevoel van onmacht.

Ook het aantal Vlamingen dat zich zelf politiek inzet is niet groot. Een meerderheid heeft ooit wel eens een petitie ondertekend, maar slechts 8 procent heeft ooit echt overlegd in zijn dorp of stad. Minder dan één op de vijf praat wel eens over politiek aan de keukentafel.

Referenda

Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de Vlamingen het een goede zaak zou vinden mochten er referenda worden georganiseerd. Geert Bourgeois ziet dat niet zitten: "Referenda zijn bij ons bijna altijd negatief uitgedraaid", zegt hij, in een referentie naar onder meer Oosterweel. "Ik geloof in onze representatieve democratie, maar het onderwijs en de media zouden wel meer kunnen doen om ons politieke systeem uit te leggen. In debatten met scholieren merk ik dat zij daar vaak niet van op de hoogte zijn."

Opkomstplicht

Uit de peiling blijkt voorts dat een meerderheid van de Vlamingen de opkomstplicht bij de verkiezingen wil behouden. N-VA stelde vorige maand voor die af te schaffen. "Ik blijf erbij dat een vrijwillige opkomst meer burgerschap en participatie bij de bevolking zou aanwakkeren", zegt Bourgeois. "Democratie moet je verdienen, elke dag."

