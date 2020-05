Politiek expert Carl Devos: “We moeten naar minder en grotere partijen”

Wat zijn de mogelijkheden om dat te doen en met wat kunnen we maar beter stoppen?

Om tot een slagkrachtig beleid te komen pleit professor politieke wetenschappen Carl Devos (UGent) voor minder partijen. Spontaan gaan onze partijen zich niet herorganiseren, dus moet het via een hervorming van ons kiessysteem.Onze journalist vroeg het hem in het kader van #operatietoekomst wat we dringend moeten aanpakken.