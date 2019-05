Politiek analist Noël Slangen: “Nu nog in sneltreinvaart de laatste zieltjes winnen” Noël Slangen

26 mei 2019

12u33 1 De stembureaus zijn geopend, meer dan acht miljoen Belgen begeven zich naar de stembus. Vroeger was dat een moment van rust. Afwachten tot ’s avonds de eerste resultaten binnendruppelden. In dit nieuwe mediatijdperk is alles veranderd.

De televisiecamera’s staan nu in het gelid, vanaf het moment dat de stembureaus openen. Op het internet kan iedere beweging gevolgd worden, op het ogenblik dat het gebeurt. Maar al die reacties geven de politici niet voor niets.



Uit een onderzoek van VTM en HLN bleek dat meer dan één op vijf kiezers deze keer niet wisten voor wie ze zouden stemmen. Bij Europa was dat zelfs bijna één op drie. Dat betekent dat die laatste uren nog belangrijke campagne-uren zijn. De tussenkomsten van de politici, kunnen de laatste kiezers over de streep trekken. Of de laatste kiezers afschrikken. Toont men zich op een hometrainer, bij een bezoekje aan de honderdjarige oma of in het supporterslokaal? Een enkeling lanceert zelfs zijn nieuwe relatie. Vooral sporten lijkt populair, met de imaginaire marathon als perfecte metafoor voor deze verkiezingen.

Sommigen proberen u nog even mee te geven waarom de tegenstander uw stem echt niet verdient. Hun toon is boos en verontwaardigd. Politiek analist Noël Slangen

Nog belangrijker is de toon. Sommigen proberen u nog even mee te geven waarom de tegenstander uw stem echt niet verdient. Hun toon is boos en verontwaardigd. Anderen proberen meer ontspannen te lijken dan ze in feite zijn.



Nu nog even in sneltreinvaart de laatste zieltje winnen. Straks zullen kandidaturen gelanceerd en carrières gebroken zijn. Er is geen partij voor wie er niets op het spel staat. Wie bij welke groep behoort, dat weten we straks.

Meer over HLN

VTM

politiek

verkiezingen