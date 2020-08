Exclusief voor abonnees Politiek analist Carl Devos na koerswending naar Vivaldi: “De vraag is niet of er gevolgen zullen zijn, wel hoe ernstig ze zullen zijn” Carl Devos

22 augustus 2020

04u15 0 Zoals het akkoord tussen PS en N-VA, is ook de koerswending van Open Vld naar Vivaldi een gamechanger. Het spel is voor veel spelers veranderd. Bij Open Vld zaten ze verveeld met het lek over hun omslag naar paars-groen, uitgebreid met cdH en/of CD&V. Dus ging het daar vooral spinning en framing, rond de vraag of er nu al dan niet een meeting was geweest waarop die keuze expliciet gemaakt was. Dat is evenwel bijkomstig, een afleidingsmanoeuvre voor de essentie: die koerswending.

Dat die er was, werd expliciet zo aan Paul Magnette en andere socialisten meegedeeld. Daags voor Lachaert naar de Koning ging, en zijn opdracht kreeg. N-VA en CD&V werden niet geïnformeerd. Als de socialisten, of toch de PS, horen dat de liberalen voor Vivaldi gaan, kunnen zij, of toch sp.a, onmogelijk nog langer een regering mét N-VA verkiezen boven een met de linkse groenen. Dat Lachaert, die het belang van politieke families onderlijnt, enkel met Magnette zonder Rousseau sprak, is misschien geen detail.

