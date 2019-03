Politiek akkoord over invoering digitale meters

13 maart 2019

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de uitrol van de digitale meters. Iedereen kan kiezen om voor 15 jaar in het huidige systeem te blijven, zodat het rendement gegarandeerd blijft.