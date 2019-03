Politiek akkoord over invoering digitale meters kv

13 maart 2019

18u24

Bron: Belga 0 De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de uitrol van de digitale meters. Dat schrijft de Tijd en werd bevestigd aan Belga. Iedereen kan kiezen om voor 15 jaar in het huidige systeem te blijven, zodat het rendement gegarandeerd blijft.

Eigenaars van zonnepanelen zouden hun elektriciteitsfactuur fors de hoogte in zien gaan als afgestapt zou worden van het huidige systeem van terugdraaiende tellers. Voormalig minister van energie Bart Tommelein (Open Vld) wilde dat bezitters van zonnepanelen gedurende 15 jaar van het rendement van de terugdraaiende teller zouden kunnen blijven genieten. Maar de VREG, de onafhankelijke energieregulator die bevoegd is voor distributienettarieven, wilde de meter slechts één jaar laten terugdraaien.

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben nu een akkoord gesloten waarbij eigenaars tot vijftien jaar na de installatie in het oude systeem zouden kunnen blijven. Ze zouden ook kunnen kiezen voor een nieuwe tariefstructuur die de VREG zal uitwerken. Die zou in het voordeel zijn van mensen met een hoger eigen verbruik of mensen met opslagcapaciteit.