Politiek akkoord over bestuurders bij Bpost IB

02 april 2019

06u27

Bron: Belga 0 Op minder dan twee maanden van de verkiezingen is de regering-Michel er op de valreep in geslaagd drie bestuurders voor te dragen voor de raad van bestuur van Bpost. Dat bericht De Tijd vandaag.

In januari 2018 liepen de mandaten van Caroline Ven, Laurent Levaux en Luc Lallemand af en moest de regering drie nieuwe bestuurders voorstellen. De regeringspartijen CD&V en N-VA raakten het evenwel niet eens. CD&V wilde het mandaat van haar bestuurder, Caroline Ven, verlengen. De N-VA wilde een eigen mannetje in de raad van bestuur.

Doordat de N-VA, na de regeringscrisis over het VN-migratiepact, uit de regering verdween, lag voor het minderheidskabinet de weg open om de benoemingen alsnog te laten doorgaan. De regering-Michel droeg Caroline Ven voor als Nederlandstalige bestuurder en Laurent Levaux (voorzitter Aviapartner) en Anne Dumont als Franstalige bestuurders. Zij hebben respectievelijk een CD&V-, MR- en PS-etiket.

Geen democratische legitimiteit

In principe mag een regering in lopende zaken geen benoemingen doen omdat ze daar geen democratische legitimiteit voor heeft. Maar in regeringskringen is te horen dat de facto de algemene vergadering van Bpost beslist en niet de regering.

De benoemingen moeten bekrachtigd worden door die algemene vergadering in mei.