Politiecontroles aan grenzen zorgen opnieuw voor files op Antwerpse snelwegen vanuit Nederland AW

24 maart 2020

10u16

Bron: Belga 0 Op de E19 en A12 vanuit Nederland staan vanochtend files van enkele kilometers aan de grensovergang. De Belgische politiediensten voeren er controles uit ter hoogte van het eerste op- en afrittencomplex voorbij de grens om na te gaan of bestuurders die het land in willen daar wel een gegronde reden voor hebben. Wie dat niet heeft, wordt via de afrit in kwestie teruggestuurd.

De politie creëert volgens het Vlaams Verkeerscentrum filterblokkades om het verkeer op de snelweg aan een controle te kunnen onderwerpen. Vooral personenwagens worden geviseerd. De controles vinden plaats op alle snelwegen vanuit Nederland die Antwerpen en Limburg binnenkomen, maar vooral op de E19 (aan het complex van Meer) en A12 (aan het complex van Berendrecht) zorgt dat voor een lange aanschuifrij. Op de E19 richting Breda was er ook even sprake van vertragingen, maar dat zou veeleer een kijkfile zijn geweest.



De grenscontroles worden onder meer georganiseerd omdat er in Nederland minder strenge maatregelen gelden tegen de verspreiding van het coronavirus dan in België. Essentieel verkeer zoals woon-werkverkeer en leveranciers mag nog de grens over, Nederlanders die bijvoorbeeld in ons land willen komen tanken of er naar de supermarkt willen, worden teruggestuurd.