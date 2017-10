Politiecommissariaat ontruimd door gaslek in Liedekerke Tom Vierendeels

Het politiecommissariaat van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) in Liedekerke is momenteel ontruimd door een gaslek.

De omvang is nog onduidelijk. Ook de Affligemsestraat is volledig afgesloten. Voor de school KTA Liedekerke aan de overkant van de straat zijn er geen gevolgen. De brandweer is ter plaatse.

