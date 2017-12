Politiecombi crasht tegen personenwagen in Mortsel: drie gewonden Sander Bral

15u56

Bron: Eigen berichtgeving 0 Marc De Roeck VKO Mortsel Een combi van de lokale politiezone Lier is vanmiddag tegen een personenwagen geknald in Mortsel. Door de klap raakten drie personen gewond, waarvan één politie-inspecteur. De bestuurder van de personenwagen zou er erg aan toe zijn.

Een combi van de lokale politiezone Lier, die prioritair en dus met zwaailicht en sirene reed, was deze middag rond half drie onderweg van Antwerpen naar Lier. Ter hoogte van de Liersesteenweg in Mortsel liep het mis en kwam het tot een aanrijding met een personenwagen. Die werd door de klap tegen een paal gekatapulteerd. De bestuurder moest zwaargewond maar buiten levensgevaar afgevoerd worden. Ook in de combi raakte een inspecteur van de politie en nog een andere persoon gewond. Het is nog niet duidelijk of het over een arrestant of getuige gaat. Waarom de combi prioritair reed, is ook nog niet duidelijk.

Door het werk van hulp- en takeldiensten was er even verkeershinder op de Liersesteenweg en ook het tramverkeer lag even stil.

Marc De Roeck VKO Mortsel

Marc De Roeck VKO Mortsel

Marc De Roeck VKO Mortsel