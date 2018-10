Politiebonden blazen overleg met Jambon op: “Dat hij nu maar met een oplossing komt” Stephanie Romans

18 oktober 2018

10u22 0 De politievakbonden willen niet meer praten met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Tijdens het onderhandelingscomité zijn de vier vakorganisaties weggelopen. “We praten nergens meer over tot er een oplossing is voor de hervormingen van het politiestatuut”, klinkt het.

Politieagenten melden zich nu al voor de derde dag op rij ziek uit protest tegen de veranderingen niet Jambon wil doorvoeren. Zo wil hij het premiestelsel vereenvoudigen en de regeling rond pensioen en ziektedagen herzien. Daarnaast klagen agenten de werkdruk en het gebrek aan respect voor het politieambt aan. “We waarschuwen al maanden dat de mensen het beu zijn. De ziekmeldingen zijn een direct gevolg van het beleid”, aldus vakbond NSPV.

De politievakbonden NSPV, VSOA, ACV en ACOD en wachten nu op ‘een geste‘ van Jambon. “We hebben gisteren gevraagd om een onderhoud met de minister zelf, maar hij wilde niet komen”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. “We leggen de bal nu in zijn kamp. De minister moet nu met een oplossing komen en tonen dat hij onze waarschuwingen begrepen heeft. Tot hij dat doet praten wij nergens meer over. We gaan niet discussiëren over de kleur van de nieuwe kogelvrije vesten zolang de belangrijkste dossiers niet worden besproken.”



Het NSPV meldt dat er vanmorgen al meer dan 1.000 Brusselse agenten ziekgemeld zijn.