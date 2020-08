Politiebaas zet puntjes op de i: “Ik kreeg mail over een incident in Charleroi, maar géén beelden” Bjorn Maeckelbergh

27 augustus 2020

22u11 34 Marc De Mesmaeker, de huidige commissaris-generaal van de Federale Politie, wordt volgende week dinsdag verwacht op de parlementaire hoorzitting, maar hij wil nu al de puntjes op de i zetten. De absolute nummer 1 van de federale politie bevestigt dat hij in zijn vorige functie een e-mail kreeg over het incident op de luchthaven van Charleroi. “Maar daar zaten geen beelden bij”, zegt zijn woordvoerder Sarah Frederickx.



In februari 2018 was Marc De Mesmaeker directeur-generaal van het administratief en technisch secretariaat van Binnenlandse Zaken (SAT), wat een soort verbinding is tussen de politie en het kabinet van Binnenlandse Zaken. Sommige dossiers voor het kabinet worden daar voorbereid.

De huidige commissaris-generaal stelde vandaag vast dat e-mailberichten vanuit zijn vorige functie gelekt werden in de pers. “De commissaris-generaal bevestigt dat hij op 26 februari 2018 een mail van een kabinetsmedewerker ontving met een eerste relaas van de feiten, namelijk van een incident in de luchthaven van Gosselies. Daar staken géén beelden bij. Die mail werd hem ter informatie bezorgd”, zegt de woordvoerder van de federale politie.

Op 1 maart 2018 - na het lezen van het persoverzicht van de federale politie - lichtte één van zijn medewerkers - met Marc De Mesmaeker in CC - kabinetsmedewerkers in over een persartikel waarin gewag wordt gemaakt van het overlijden van de Heer Chovanec, met de begeleidende woorden: “Nu ook in de pers, trigger voor vragen…” Dat moet begrepen worden als: op dit artikel kunnen vragen volgen, waaronder parlementaire vragen.”

Marc De Mesmaeker werd niét uitgenodigd voor het consulair onderhoud en hij nam er ook niet aan deel. Volgens de politiebaas heeft het SAT en hijzelf destijds transparant en correct gehandeld, overeenkomstig hun verantwoordelijkheden.

De commissaris-generaal vindt het aangewezen om deze verduidelijkingen nu reeds kenbaar te maken. Hij zal uiteraard dinsdag aan de parlementaire hoorzitting deelnemen. In afwachting houdt hij zich van verder commentaar. Vorige week - na het uitlekken van de beelden in deze krant - zei De Mesmaeker al dat hij wil dat de feiten van tweeënhalf jaar geleden tot op het bot worden onderzocht.