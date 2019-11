Politiebaas trekt aan alarmbel: "Tekort van 800 speurders bij federale gerechtelijke politie” HAA

08 november 2019

11u49

Bron: Belga 2 De federale gerechtelijke politie komt 800 speurders te kort van de 4.800. Dat zegt de nieuwe directeur van de federale gerechtelijke politie, Eric Snoeck, in een interview met Le Soir. Tijdens zijn mandaat wil de politiebaas onder meer inzetten op de strijd tegen corruptie, georganiseerde misdaad en mensenhandel.

In het interview wijst Snoeck op de ongunstige begrotingscontext van de federale politie, die 200 miljoen euro te kort komt. Als gevolg daarvan kampt de gerechtelijke politie met 800 speurders minder dan ze nodig heeft.

Corruptie en georganiseerde misdaad

Na een periode die werd gedomineerd door terrorismeonderzoek wil Snoeck opnieuw focussen op de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad. "Dat begint met het verbeteren van de huidige toestand van het georganiseerde criminele landschap, om te zien welke mechanismen er tegen de bendes kunnen worden ingezet.”



Daarvoor wil Snoeck personeel vrijmaken. Hij benadrukt dat dat dringend is, "want als er leegtes zijn, zal de georganiseerde misdaad het daar overnemen". Volgens Snoeck profiteren de bendes van de mazen in het net van staats- en economische systemen om geld te verdienen. "Deze maffia's zijn niet onbelangrijk.”

Drugshandel

In verband met corruptie en georganiseerde misdaad wijst Snoeck naar de drugshandel, met name de Antwerpse haven. De drugshandel heeft de laatste tijd tot veel geweld geleid tussen concurrerende bendes. Snoeck wil daarvoor internationaal samenwerken, maar hij wijst ook op de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Hij wil daarom "een geïntegreerd beleid van preventie". De politiebaas geeft toe dat er keuzes moeten gemaakt worden en dat ze daarom focussen op het pakken van de leiders van de drugsbendes, die zich meestal in Nederland verschuilen.

Als er leegtes zijn, zal de georganiseerde misdaad het daar overnemen Eric Snoeck, directeur van de federale gerechtelijke politie

Bovendien houdt drugshandel volgens Snoeck rechtstreeks verband met corruptie, omdat bendes bereid zouden zijn exuberante bedragen te betalen aan vrachtwagenchauffeurs of douaniers. Zoals hij al in juli bekendmaakte, wil hij daarom ook extra inzetten tegen corruptie en de anticorruptiediensten versterken.

Focus op terrorisme

Na de aanslagen in Zaventem en Brussel werd er voor terrorisme soms tot de helft van de werknemers van de gerechtelijke politie ingezet. Ondertussen is de organisatie ervan geprofessionaliseerd, zegt hij. "Dit zou ons in staat moeten stellen om in de toekomst het probleem van het terrorisme kalmer aan te pakken, rekening houdend met het feit dat er op dit gebied altijd risico's zijn", aldus Snoeck.

Hij geeft toe dat de politie op een gegeven moment dossiers over de georganiseerde misdaad aan de kant moest schuiven en dat de focus op terrorisme in de laatste jaren dus "gevolgen" had voor andere criminele milieus. Daarnaast belooft hij dat in verband met mensensmokkel alle gerechtelijke arrondissementen een rol zullen spelen, en "niet alleen die van in het noorden van het land".

Tenslotte hoopt Snoeck de strijd tegen witwassen te kunnen opvoeren, die een schat aan geld zou verbergen.