Politiebaas André Desenfants: “Ik wist niets van de zaak-Chovanec, tot ik de beelden in de krant zag”

Cédric Maes

24 september 2020

05u00

André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, herhaalde gisteren in de Commissie Binnenlandse Zaken dat hij tot vorige maand niets wist van de zaak-Chovanec uit februari 2018. "Er loopt onder meer een onderzoek naar waar die informatie is blijven hangen", klonk het. Intussen heeft de politie nieuwe richtlijnen gekregen over hoe ze moet omgaan met psychotische arrestanten.