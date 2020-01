Politieagenten schieten steeds minder tijdens interventies LH

09 januari 2020

15u35

Bron: Belga 1 Het aantal schoten met vuurwapens dat agenten tijdens interventies afvuren is de afgelopen jaren sterk gedaald, van 94 in 2014 en 145 in 2015 tot 83 in 2016, 89 in 2017 en 77 in 2018. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) op een schriftelijke vraag van Kamerlid Michel De Maegd (MR).

In 2018 ging het in 10 gevallen om schoten op bedreigende personen. In 2015 was dat nog in 26 gevallen zo. Dergelijke feiten doen zich voor bij gewapende weerspannigheid ten aanzien van agenten, een familieruzie, een vechtpartij of afwijkend gedrag zoals dronkenschap of psychische problemen.



In 2018 werden ook 20 waarschuwingsschoten gelost, tegenover 33 in 2015. Dat gebeurt vaak bij achtervolgingen te voet of bij controles. In 2018 werd 15 keer geschoten op rijdende voertuigen, tegenover 48 keer in 2015. 17 schoten waren gericht op dieren, eentje meer dan in 2015, en in 15 gevallen was er sprake van een accidenteel gebruik van het wapen, wat vaak net gebeurt wanneer agenten veiligheidsmaatregelen nemen ten aanzien van het wapen. In 2015 gebeurde dat 22 keer.

Lees ook: Agent schiet per ongeluk collega neer nadat gewapende man zich verschanst had in woning