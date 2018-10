Politieagenten massaal thuis met griep: “We zijn moe. We zijn het beu” Actie ‘vanuit de buik’ Stephanie Romans

16 oktober 2018

16u16 47 Brusselse politieagenten melden zich vandaag massaal ziek uit protest tegen de werkdruk en de aanvallen op hun statuut. Honderden agenten zitten de rest van de week thuis met griep, niet toevallig tijdens een grote Euraziatische top in de hoofdstad. “We zijn moe. Moe van de werkdruk en de constante aanvallen op ons statuut.”

Sinds gisteren meldt de ene na de andere agent in Brussel zich ziek. “Als een olievlek die zich verspreidt“, zegt een agent van de lokale Brusselse politie. Niet toevallig komt de griepgolf nét voor er in Brussel een belangrijke top plaatsvindt. Morgen, overmorgen en vrijdag komen Europese en Aziatische leiders samen om in de Belgische hoofdstad te vergaderen tijdens de zogenaamde ASEM-top. Dat betekent ook dat de politie drie dagen extra bewakingsopdrachten krijgt, bovenop het gewone politiewerk. “We zijn moe”, zegt Beckers. “Moe van de werkdruk. En moe van de aanvallen op ons statuut. De regering heeft bij elk incident - of het nu een aanslag, een schietpartij of ander geweld tegen politie is - de mond vol van respect voor agenten. Maar het beleid toont dat respect niet. Jambon wil aan de ziektedagen morrelen, het premiestelsel vereenvoudigen en de lonen zijn in 17 jaar nog geen enkele keer herzien.”

In de politiezone Montogomery (Etterbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe) zou maar 10 à 20 procent van het personeel aan het werk zijn. De rest is ziek. In de Brusselse gemeente Elsene is gisterennacht een commissariaat gesloten omdat er te weinig personeel was. Tachtig procent van de agenten zou daar ziek zijn. Een commissaris en hoofdcommissaris zouden daar aan het onthaal gezeten hebben omdat er verder niemand was. Ook in Brussel en Laken melden agenten zich al de hele dag ziek. Ook in politiezone Brussel-Zuid zouden agenten ziek zijn. Zelfs in Luik zouden zeker 800 agenten niet zijn komen opdagen.

“Wij hebben niemand opgeroepen zich ziek te melden uit protest”, benadrukt Mario Thys provinciaal afgevaardigde van het NSPV. “Dit is echt een actie vanuit de buik. De vakbond coördineert die niet. We begrijpen wel héél goed dat mensen het beu zijn. Als agenten in de problemen komen bij de controlearts omdat ze zich onterecht zouden hebben ziekgemeld, zullen wij hen met alle middelen die we hebben steunen.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) roept iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Dat doen wij namelijk ook“, zegt zijn woordvoerder. “We zijn in gesprek met de politievakbonden om een zo rechtvaardig mogelijke regeling uit te werken. De onderhandelingen zijn tot nu toe constructief verlopen.”

De veiligheid tijdens ASEM-top blijft volgens Binnenlandse Zaken gewaarborgd. “Er worden agenten opgevorderd om de zieken te vervangen”, zegt Jambon.

Het NSPV is ervan overtuigd dat de piek nog niet bereikt is. In de loop van de avond verwacht de vakbond nog meer ziekmeldingen. “Ze hebben drieduizend man nodig voor een veilige top. Benieuwd of ze die bijeen krijgen”, klinkt het sceptisch.