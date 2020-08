Politieagent van speciale eenheden zwaargewond na val van rotswand tijdens training in Namen

ADN

11 augustus 2020

18u03

Bron: Belga

Een politieagent van de DSU, de Belgische speciale eenheden, is dinsdag zwaargewond geraakt na een val van een rotswand in Yvoir in de provincie Namen. Dat meldt het parket van Namen.