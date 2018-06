Politieagent schiet man neer in Gent: slachtoffer in levensgevaar Sam Ooghe IVI

04 juni 2018

20u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 318 In de wijk Nieuw-Gent is deze avond een man neergeschoten door een politieagent. Dat gebeurde na een achtervolging. De man is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Het parket is een onderzoek gestart naar het schietincident, dat zich afspeelde aan de Zwijnaardsesteenweg maar mogelijk het gevolg is van een dispuut dat op een andere plaats is begonnen. Voordien waren bij de politie al enkele meldingen binnengelopen.

Volgens getuigen vielen twee schoten. De omstandigheden zijn momenteel nog onduidelijk. De civiele bescherming heeft de weg afgesloten. Aangezien de politie gevuurd heeft, wordt ook daar onderzoek naar gevoerd.