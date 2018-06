Politieagent schiet man neer in Gent: gijzelde het slachtoffer deze vrouw? Sam Ooghe IVI

04 juni 2018

20u27

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 2175 In de wijk Nieuw-Gent is gisteravond een man neergeschoten door een politieagent. Dat gebeurde na een achtervolging. De man is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk gijzelde de man een vrouw.

Het parket is een onderzoek gestart naar het schietincident, dat zich afspeelde aan de Zwijnaardsesteenweg maar mogelijk het gevolg is van een dispuut dat op een andere plaats is begonnen. Voordien waren bij de politie al enkele meldingen binnengelopen. Volgens getuigen vielen twee schoten.

"Bij het schietincident is één persoon levensgevaarlijk gewond", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. "De precieze omstandigheden worden onderzocht. Zoals de standaardprocedure voorziet, worden twee onderzoeken gevoerd. Eén naar de feiten die aanleiding hebben gegeven door de tussenkomst van de politie, en één naar het schietincident zelf." Het slachtoffer was gisteravond laat nog steeds in levensgevaar.

Vermoedelijk werd op de man gevuurd toen hij uit de auto stapte. Bij de schietpartij werd de autoruit verbrijzeld. Het slachtoffer werd geraakt ter hoogte van de schouder. Verschillende bronnen spreken van twee schoten. Het Comité P kwam ter plaatse om te bepalen of er sprake was van wettige zelfverdediging door de agenten die vuurden. Politie en parket wensten duidelijk geen pottenkijkers, want de volledige zone werd met schermen afgedekt. Ook wie gefilmd had, kreeg bijzonder kordaat te horen dat er geen agenten herkenbaar te zien mogen zijn.

"Mama, waarom ik?"

Brahim woont in de buurt. Hij zag alles gebeuren en getuigt: "De man lag op straat en riep 'Mama, waarom ik?' Hij was nog niet bewusteloos maar bloedde wel hevig. Hij werd in zijn schouder geraakt. De politiemannen hielden hem geboeid vast tot de ambulance kwam. Dat vond ik wel erg. Gelukkig duwde een politieman met een doek hevig op zijn wonde." De man is van Afrikaanse origine. De vrouw die de wagen bestuurde, werd door de politie meegenomen. Het voertuig werd iets na elf uur getakeld.

De aanleiding van de achtervolging blijft onduidelijk, net als de identiteit van de neergeschoten man.

Gijzeling?

Mogelijk ging het om een gijzeling van een vrouw door de man, maar het parket geeft geen details over de aanleiding. Bij de voorafgaande feiten raakte niemand gewond, zegt het parket. De identiteit van de neergeschoten man is nog niet vrijgegeven.