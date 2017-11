Politieagent raakt gewond bij interventie in Hasselts uitgaansleven AJA

19u42

Bron: Belga 0 Photo News Een hoofdinspecteur van de politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad is vanochtend gewond geraakt bij een interventie in het uitgaansleven in Hasselt. Een 23-jarige verdachte werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden. Bij hetzelfde incident werden nog vier personen bestuurlijk opgepakt. De Hasseltse burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) is niet te spreken over het geweld tegen de agenten, dat ze streng veroordeelt.

De politieagent wilde zondag rond 2.30 uur tijdens zijn patrouille bijstand verlenen bij een schermutseling in de Badderijstraat. Een van de partijen keerde zich echter tegen de politieman. De agent kreeg enkele rake klappen in het gezicht. Hij is een tijdlang werkonbekwaam. Er werd ook een dienstvoertuig beschadigd. Andere politieploegen kwamen versterking bieden en konden de 23-jarige verdachte arresteren.

In de nasleep van de feiten viseerden nog enkele mensen de politiediensten. Vier van hen werden opgepakt wegens het verstoren van de openbare orde. Zij zijn zondagvoormiddag vrijgelaten.

De maat is hiermee meer dan vol. Voor mij als burgemeester is een veilig uitgaansleven prioriteit Nadja Vananroye, burgemeester Hasselt

"De maat is hiermee meer dan vol. Voor mij als burgemeester is een veilig uitgaansleven prioriteit. Hasselaren, bezoekers van buiten onze stad en de ordediensten moeten de garantie hebben dat ze veilig zijn in onze uitgaansbuurten" zei Vananroye.

Ze bracht eerder deze maand verscheidene horeca-uitbaters met alle bevoegde diensten rond de tafel. "We zullen samen bekijken welke extra maatregelen nodig zijn om die veiligheid te garanderen", aldus de burgemeester, die zondag bevestigde dat het niet de eerste keer was dat er in de Badderijstraat problemen ontstaan. "We zullen de betrokken zaakvoerders snel uitnodigen voor een gesprek."