Politieagent pleegt zelfmoord met dienstwapen in commissariaat: "Hij was net vader geworden"

11u19

Bron: Sudpresse 2 Google Collega's vonden het lichaam van de man in de kleedkamer van het commissariaat. Voor de 31-jarige agent kon geen hulp meer baten. Een 31-jarige politieman heeft zichzelf woensdagnacht van het leven beroofd in het commissariaat van Seraing, in de provincie Luik. Hij gebruikte daarvoor zijn dienstwapen. De dertiger was net vader geworden, melden de kranten van Sudpresse.

De inspecteur was donderdagochtend vroeg het politiebureau binnengestapt onder het voorwendsel dat hij iets vergeten was. Collega's hoorden even later een schot en vonden het levenloze lichaam van de man in de kleedkamer. Hij had zichzelf van het leven beroofd met zijn eigen dienstwapen. Voor de man kon geen hulp meer baten. Het voltallige korps van Seraing reageert verslagen. De 31-jarige man was net vader geworden van een dochtertje, meldt Sudinfo.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.