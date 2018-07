Politieactie Sint-Pieters-Woluwe maakt deel uit van terrorismeonderzoek tdm

01 juli 2018

07u21

Bron: Belga 21 De politieactie die gisternamiddag en -avond plaatsvond in de wijk Stokkel, in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe, maakte deel uit van een onderzoek in een terrorismedossier. Dat heeft een woordvoerder van het federaal parket meegedeeld.

De politie voerde niet enkel aan het voertuig, maar ook op verschillende andere adressen operaties uit. Omdat het onderzoek nog altijd aan de gang is, geeft het federaal parket voorlopig geen verdere informatie.

Zaterdagmiddag rond 13.30 uur werd een grote politiemacht ingezet voor een verdacht voertuig dat in de wijk werd aangetroffen. Ook de ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Omdat de veiligheidszone rond het verdachte voertuig meer dan zeven uur van kracht bleef, was er hinder voor het verkeer in de omliggende straten.

Wel kon worden meegedeeld dat het voertuig geen bomauto betrof. Er werd nooit gevreesd voor een explosie. De ontmijningsdienst was enkel conform de procedures van een terrorismeonderzoek ter plaatse, zo klinkt het.

De resultaten van de politieacties zullen vandaag grondig bekeken worden. Maar het is nog niet duidelijk of het federaal parket daarna meer uitleg zal kunnen geven.