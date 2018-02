Politieactie in Vorst afgelopen: zoekactie levert niks op DCFS FT ADN

22 februari 2018

13u40

Bron: Eigen berichtgeving & Belga 1 De grootscheepse politieactie aan het Sint-Denijsplein in Vorst is afgelopen. De veiligheidszone is opgeheven. Deze middag sloot de politie het plein af nadat er een gewapende man zou gesignaleerd zijn. Een grootschalige zoekactie in twee woningen leverde uiteindelijk niets verdachts op, aldus het Brusselse parket.

"Omstreeks 08.00 uur deze morgen heeft een man van Poolse afkomst een verwarrende verklaring afgelegd bij een sociaal werker over bedreigingen waarvan hij het slachtoffer zou zijn geweest, op een adres in de buurt van het Sint-Denijsplein", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "De lokale politie van Brussel-Zuid (Vorst, Anderlecht, Sint-Gillis) is meteen een onderzoek gestart." In de loop van de voormiddag meende de politie dan uit de verwarrende verklaringen van de man te begrijpen dat er op een welbepaald adres in Vorst, ook in de buurt van het Sint-Denijsplein, mogelijk een moord was gepleegd.

"Uit de verklaringen van anderen in het eerste onderzoek heeft de politie kunnen opmaken dat er zich mogelijk gewapende mannen in een woning bevonden", aldus nog de parketwoordvoerster. "De politie heeft geen enkel risico genomen en uit voorzorg een ruime veiligheidszone ingesteld. Ook werd bijstand gevraagd van de federale politie." De speciale eenheden van de federale politie doorzochten daarop de gebouwen waar de mogelijke moord zou plaatsgevonden hebben of waar de mogelijk gewapende personen zich konden bevinden. "Die zoektocht nam uiteraard enige tijd in beslag maar uiteindelijk kon de politie niets verdachts aantreffen en werd de veiligheidszone opgeheven", aldus het parket.

Geen terrorisme

De politieactie hield geen enkel verband met terrorisme. Dat meldt burgemeester Ghyssels. Er zou sprake zijn geweest van een ruzie tussen verschillende mensen, aldus de burgemeester.

Vanwege een interventie van de politiediensten is de omgeving van het Sint-Denijsplein in 1190 #Vorst afgesloten voor het verkeer. Er is hinder op de Neerstalsesteenweg / Brusselsesteenweg. Mobiris NL(@ MobirisNL) link

#mivbB 54

Omleiding tussen #VorstNationaal en #Sint-denijs

Interventie politie

#mivb STIB-MIVB(@ STIBMIVB) link