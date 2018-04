Politieactie aan de gang in Anderlechtse probleemwijk Peterbos, twee personen gearresteerd RVL TT Stéphanie Romans Silke Vandenbroeck

25 april 2018

11u51

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 430 Er is een grote politieactie aan de gang in de Anderlechtse wijk Peterbos. Iedereen op straat wordt er gecontroleerd, net als alle auto's die de wijk willen inrijden. Ook bij de ingangen van de appartementsgebouwen wordt er gepatrouilleerd. Twee personen zijn gearresteerd.

De lokale politie benadrukt aan onze krant dat het om een normale politieactie gaat die ze wel vaker in de buurt houden. "We controleren de identiteit van de mensen in het kader van de lopende onderzoeken." Twee personen werden al gearresteerd.

Auto's die de wijk inrijden, worden gecontroleerd, net als de ingangen van de appartementsblokken.

Poging tot doodslag

De Peterboswijk kwam de voorbije weken en dagen meermaals in het nieuws door verschillende incidenten. Zo opende het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken voor poging doodslag op agenten naar aanleiding van de incidenten waarbij agenten bekogeld werden. In die onderzoeken werd al één verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

Zondagavond werden drie controleurs van de MIVB aangevallen door een groep jongeren. De controleurs kregen daarbij klappen en hun tablet werd gestolen. Maandag werd ook een cameraploeg van de VRT het doelwit van jongeren die stenen gooiden.

Sinds januari heeft het Brusselse parket ook een specifieke aanpak voor de wijk. Voor elk incident moet het parket meteen verwittigd worden en moet het proces-verbaal binnen de 24 uur overgemaakt worden. Al die processen-verbaal worden gecentraliseerd bij éénzelfde magistraat.