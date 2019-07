Politieachtervolging in Wallonië kent tragisch einde: man springt uit busje op E19 en wordt gegrepen door vrachtwagen

11 juli 2019

13u07

Bron: Belga

Afgelopen nacht is een politieachtervolging op de E19/E42 in Le Roeulx met een dodelijk slachtoffer geëindigd. De politie was een gestolen busje aan het achtervolgen, toen de bestuurder van het busje plots uit zijn voertuig sprong en werd verpletterd door een vrachtwagen. Dat heeft het parket van Bergen bevestigd.