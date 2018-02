Politieachtervolging eindigt in zware crash in Brussel: één zwaargewonde

06 februari 2018

In de Van Arteveldestraat in Brussel is gisteravond een man zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De man zat in een Smart die aangereden werd door een VW Golf, die door de politie achtervolgd werd. De drie inzittenden van de Golf gingen er na de aanrijding vandoor en konden nog niet opgepakt worden. Dat meldt het Brusselse parket.