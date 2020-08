Politieaanwezigheid aan de kust dit weekend verder opgevoerd, grote toestroom blijft voorlopig uit HLA

14 augustus 2020

16u12

Bron: Belga 3 De grote toestroom richting kust voor het weekend blijft voorlopig uit. De druktebarometer kleurt op vrijdag overwegend donkergroen, wat voor ‘rustig’ staat. Ook in Blankenberge, waar het vorig weekend nog tot een vechtpartij kwam, is het rustig. “Wie de regels volgt, is zeker welkom maar een massa volk aan zee is nu geen goed idee”, aldus burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Federaal minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) deelt mee dat er dit weekend extra politieagenten worden ingezet aan de kust en op drukke plaatsen, bovenop de bijkomende manschappen waarover de federale politie tijdens de zomervakantie beschikt.

Sowieso kan de federale politie van 26 juni tot 6 september over het hele land al rekenen op zo'n 200 extra manschappen, van wie er 134 voorzien zijn voor de kust. Komend weekend wordt die extra ondersteuning nog opgevoerd. Zaterdag zullen nog eens 125 bijkomende manschappen ingezet worden, en zondag 115. Zij zullen verspreid worden over de kust en andere drukke plaatsen in het land. Ook in de treinstations van Gent-Sint-Pieters, Brugge, Oostende, Blankenberge, De Panne en Knokke wordt meer politie ingezet.

Minister De Crem heeft zijn diensten ook de opdracht gegeven om zo snel mogelijk de mogelijkheid uit te werken tot het opleggen van een plaatsverbod en een meldingsplicht voor overtreders.

Druktebarometer kleurt donkergroen

Na een tumultueus weekend aan zee tijdens de hittegolf, lijkt de rust aan de kust inmiddels teruggekeerd. In tegenstelling tot vorig weekend, is er voorlopig geen sprake van een grote toestroom. Nagenoeg overal aan de kust kleurt de druktebarometer van Westtoer, die actueel de drukte weergeeft, donkergroen. Dat is de laagste categorie op de barometer.

Ook in Blankenberge, waar het vorig weekend nog te druk werd, is het kalm. “Voorlopig is het hier zeer rustig. Van een toestroom zoals vorig weekend is geen sprake meer”, zegt burgemeester Daphné Dumery. Wel nam de stad haar voorzorgen na de massale vechtpartij van afgelopen weekend. “Ons signaal is gehoord en we krijgen voor dit weekend extra steun van de federale politie. Al hopen we natuurlijk dat we niet massaal moeten tussenkomen.”

Als het toch te druk zou worden, zal de burgemeester de toegangswegen tot Blankenberge afsluiten. Ook de NMBS beperkt het aantal reizigers per trein richting kust. “We zijn goed voorbereid maar het blijft een moeilijke balans. Voor de lokale horeca is volk aan zee absoluut nodig maar het moet veilig blijven. Iedereen is welkom, zolang ze de regels volgen”, besluit Dumery. De burgemeester benadrukt dat de politie hard zal optreden tegen amokmakers en overtreders van coronamaatregelen.

