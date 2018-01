Politie zoekt vermiste Soline (42), die dringende medische verzorging nodig heeft KVDS

23 januari 2018

17u07

Bron: Federale politie 5 Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een opsporingsbericht verspreid voor een 42-jarige vrouw. Soline Van Eeckhout verdween gisteravond in Hombeek en heeft dringend medische zorg nodig.

Van Eeckhout werd voor het laatste gezien om 19.40 uur op de Mechelseweg. Ze reed daar met haar wagen in de richting van Mechelen. De zwarte VW TOURAN heeft als nummerplaat 1 BOO 923. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vrouw is 1,65 meter groot en struis gebouwd. Ze heeft lang donker haar. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een grijze trui met ritssluiting en een lange zwarte broek.

Wie info heeft over de vrouw of waar ze verblijft, wordt gevraagd contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of via een speciaal tipformulier.