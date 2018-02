Politie zoekt vermiste Rudi Govaerts (61) uit Galmaarden KVDS

14 februari 2018

17u20

Bron: Eigen Berichtgeving 0 De federale politie is op zoek naar een verdwenen man uit Galmaarden. Rudi Govaerts (61) werd gisteravond rond 19.30 uur voor het laatste gezien aan zijn woning in de Hollestraat en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Govaerts is volgens het opsporingsbericht 1.85 meter groot en struis gebouwd. Hij heeft lang blond haar, blauwgrijze ogen en een stoppelbaard. Hij heeft verscheidene moedervlekken en een onverzorgd voorkomen, zo klinkt het.

De man zou zich verplaatsen met zijn eigen wagen, een lichtgrijze Mercedes C220 met de nummerplaat 1-EUO-128. Toen hij verdween, droeg Govaerts een bruine vest, een zwarte jeans, donkere schoenen en een bruine hoed.

Wie informatie heeft over de man of zijn verdwijning, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het gratis nummer 0800/30.300 of via een e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu