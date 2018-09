Politie zoekt verdachte van dodelijk schietincident in Nederland Redactie

05 september 2018

00u25

Bron: Belga, Opsporing Verzocht, Twitter 0 De Nederlandse recherche is op zoek naar een 51-jarige man uit Delft genaamd Errol Janssen, die het alias Mick van der Laan gebruikt. Hij wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een dodelijke schietpartij in Delft aan het Kalverbos op dinsdag 7 augustus. De recherche vermoedt dat de man is gevlucht naar het buitenland en sluit niet uit dat hij zich in ons land bevindt of heeft bevonden.

Rond 11.35 uur kregen agenten melding van een schietincident. Hulpverleners gingen na de melding direct ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De hulp mocht helaas niet meer baten en het 60-jarige slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Dodelijke #schietpartij in Delft (Nederland). #moord in Delft. #gezocht: Errol JANSSEN, ook gekend onder de naam Mick VAN DER LAAN.

Wie weet waar hij is?https://t.co/iGjy8uz1wX pic.twitter.com/SCJjhxOTah Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link

Op beelden van de reconstructie van de schietpartij, die gisterenavond in het Nederlandse televisieprogramma Opsporing Verzocht zijn getoond, is te zien dat de vermoedelijke dader wegrijdt op een motor. Hij droeg een helm en was gekleed in een leren gilet met daarop een motorclub embleem van de Hells Angels en een spijkerbroek. De man heeft meerdere opvallende tatoeages en had ten tijde van zijn vlucht ontblote bovenarmen.

Alias

De recherche vermoedt dat Errol Janssen is gevlucht naar het buitenland en sluit niet uit dat hij zich in België bevindt of heeft bevonden. Errol Janssen kan ook gebruik maken van zijn alias: Mick van der Laan.

Heeft u Errol Janssen gezien of heeft u een vermoeden waar hij nu verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300.

U kan ook getuigen via opsporingen@police.belgium.eu