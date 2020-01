Politie zoekt valse postbode die overval pleegde: beelden tonen hoe hij precies te werk ging KVDS

21 januari 2020

10u26 10 De politie is op zoek naar een valse postbode die met twee kompanen een overval pleegde op een woning in Sint-Agatha-Berchem. Op beelden van een bewakingscamera in de buurt is te zien hoe de verdachten precies te werk gingen.

De overval gebeurde op donderdag 24 oktober vorig jaar. Om 9.40 uur in de voormiddag parkeert een wagen aan een woning op de Keizer Karellaan. Dan verschijnt een man die eruit ziet als een postbode. Hij belt aan bij de woning en beweert een aangetekende zending te hebben.

Vuurwapen

Vervolgens stappen twee verdachten uit de geparkeerde wagen. Ze gaan naast de deur staan, terwijl de postbode wegstapt. Als de deur opengaat, dringen de twee naar binnen en bedreigen ze twee slachtoffers met een vuurwapen. Ze eisen geld.





Op de beelden is te zien hoe een van de verdachten even later de woning verlaat, maar meteen terugkeert als politiewagens met loeiende sirenes door de straat rijden. Als ze uiteindelijk vluchten, komt er een politiepatrouille tussenbeide en er ontspint zich een achtervolging. (lees hieronder verder)

Een van de verdachten kan bij de lurven gevat worden, maar de twee anderen ontkomen. Hen zoekt de politie nu. De valse postbode heeft een Europees uiterlijk, is normaal gebouwd en circa 1,70 meter groot. Hij had een onverzorgde rosse baard en droeg een uniform van bpost.

Struis

De andere verdachte is van Noord-Afrikaanse afkomst, is rond de 35 jaar, struis gebouwd en ongeveer 1,80 meter groot. Hij droeg werkkledij met verfplekken en een gele vest. De verdachten reden met een donkere Audi A5. (lees hieronder verder)

Wie informatie heeft over de zaak, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via dit online tipformulier.