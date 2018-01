Politie zoekt twee vrouwen na diefstal uit winkelkar hr

22 januari 2018

16u27

Bron: Politiezone GML 6 De politie van de zone Geel - Laakdal - Meerhout heeft een foto verspreid van twee dames die verdacht worden van diefstal. Ze zijn op zoek naar tips of mensen die de vrouwen kennen.

Deze twee dames zijn verdacht van de diefstal van een geldbeugel uit een handtas die in een winkelkar lag. Die werd gestolen in het warenhuis Okay langs de Bevrijdingslaan in Meerhout op dinsdag 16 januari om 13.52 uur.

Wie een van deze vrouwen herkent of nuttige info heeft over hen kan de politie verwittigen op het nummer 014/56.47.00 of via opsporingen@pzglm.be.