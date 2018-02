Politie zoekt smurf die auto's steelt TK

De politie van Bocholt is op zoek naar een dief een of meerdere auto's stal en ze daarna stuk reed. De feiten zouden zich in de nacht van maandag op dinsdag hebben afgespeeld, en de man was vreemd genoeg verkleed als smurf.

Het was Sandra Brands die de dief in kwestie op beeld kon vatten. Dinsdagochtend bleek dat de Fiat bestelwagen van haar overburen gestolen was, waarna de vrouw haar veiligheidscamera's checkte. En inderdaad, daarop viel een en ander te zien. "We hebben camera’s hangen en daarop is te zien hoe rond 4.20 uur iemand rond ons huis wandelt. Het lachwekkende is dat hij heel duidelijk in beeld komt en als smurf verkleed is. Kwam hij van het carnaval in Bocholt? Was het een afleidingsmanoeuvre? We weten het niet", vertelt ze aan het Belang van Limburg.

De dader drong bij de buren de garage binnen en stal daar de sleutels van de Fiat, om er vervolgens mee weg te rijden. De wagen is intussen al terecht, want hij werd zwaar beschadigd teruggevonden op de parking van de plaatselijke Aldi. "Amper enkele honderden meters verderop heeft hij al een muurtje meegenomen", klinkt het. De auto was te beschadigd om verder te rijden.

Vermoedelijk heeft de autodief diezelfde nacht nog twee andere misdrijven gepleegd, want er werden in totaal drie auto's gestolen en beschadigd teruggevonden. Vlakbij de woning van Sandra werd er een Jeep in een weide aangetroffen, en later werd er nog een Ford Mondeo gestolen. Ook daar drong de dader eerst het huis binnen om de sleutels mee te gappen. De Ford werd in Bree teruggevonden met een kapotte band en velg.

Voorlopig werd er nog geen duidelijke link gevonden tussen beide zaken, maar gezien de gelijkenissen houdt de politie rekening met alle pistes, klinkt het.