Politie zoekt slachtoffers van verkrachter in Charleroi

09 november 2018

12u04

Bron: Federale politie 1 De federale politie heeft op vraag van het parket van Charleroi een opsporingsbericht verspreid naar potentiële slachtoffers die verkracht werden door een man van 49 in Charleroi. Die laatste werd in augustus opgepakt voor de verkrachting van een 13-jarig meisje in 2015 en een 16-jarig meisje in 2017. De politie is op zoek naar eventuele slachtoffers, maar ook naar getuigen.

De eerste feiten dateren van 26 augustus 2015. Een 13-jarig meisje werd die dag aangesproken door een man in de rue de la Villette aan de achterkant van het station in Charleroi. Hij stelde voor om haar te vergezellen tot aan haar woning. Op het traject verkrachtte hij haar in zijn wagen, een donkergrijze Citroën Xsara, en nam haar mee naar een appartement waar ze opnieuw werd verkracht, door diezelfde man en een mededader.

In de nacht van 26 juni 2017 pleegde de man feiten volgens een gelijkaardige modus operandi. Een 16-jarig meisje dat in café ‘El Gringo’, in de Boulevard Jacques Bertrand in Charleroi zat, verliet die avond het etablissement omdat ze zich onwel voelde. Toen ze het café verliet, werd ze aangesproken door een automobilist die in een Seat Ibiza reed. Ze stapte in de wagen en werd naar een appartement gebracht waar ze door vier personen werd verkracht.

De verdachte die de slachtoffers aansprak en naar zijn wagen bracht, is geïdentificeerd en staat onder aanhoudingsmandaat. Het gaat om een 49-jarige man. Hij is kaal en spreekt Turks. Het gerecht kon de link tussen de feiten leggen door DNA-onderzoek.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30300 of via dit antwoordformulier.