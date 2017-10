Politie zoekt oplichters in Komen ib

23u45 5 Parket van Bergen De straat waar de oplichting plaatsvond in Komen (Comines). Vorige week donderdag is tussen 9u30 en 10u.00 een diefstal met list gepleegd in de rue de Ten-Brielen in Komen. Een man stelde zich voor als werfleider bij een particulier. Onder het voorwendsel dat er werken aan de gang zijn aan het station van Komen (Comines) zei de man dat het water vermoedelijk besmet was en dat een analyse nodig was. Een tweede persoon glipte ondertussen de woning binnen en begaf zich naar de eerste verdieping. Dat meldt het Parket van Bergen.

Even later kwamen twee andere personen bij het slachtoffer aan. Zij gaven zich uit als politiemensen en beschuldigden de twee andere personen van diefstal. Ook zij gingen naar boven en stalen geld uit de kamers. De twee valse agenten waren in het zwart gekleed.



Beschrijving daders

De eerste dader is 1m70 lang en is zwaar gebouwd. Hij droeg een bril met een grote zwarte montuur. De tweede dader is 1m80 lang en droeg een lange zwarte jas. Hij is ongeveer 40 jaar oud.

Hebt u meer informatie over dit feit? Dan kan u contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.