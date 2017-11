Politie zoekt naar illegale wapens in het hele land: 39 verboden en 17 niet schietklare wapens gevonden ep

11u50

Bron: VRT Nieuws, Belga, VTM Nieuws 17 BELGA De politie is woensdagochtend binnengevallen op twintig plaatsen in het hele land in een groot onderzoek naar illegaal wapenbezit. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door het federaal parket. VTM Nieuws deelt mee dat er geen link met terreur is.

In totaal vond de politie 39 verboden wapens en 17 'niet schietklare' wapens. “Het onderzoek heeft geen link met terreur, maar kadert in een onderzoek van internationale wapenhandel”, zegt woordvoerder van het federaal parket Eric Van Der Sypt aan VTM NIEUWS.

De verdachten waren mensen die illegaal via het internet wapens in Slovakije gekocht zouden hebben. Die wapens zouden in principe niet schietklaar zijn, maar heel snel weer functioneel kunnen worden gemaakt.

Er waren vanochtend huiszoekingen in Luik, Brussel, Vlaams-Brabant, Limburg, Henegouwen, Antwerpen, Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen, aldus Eric Van der Sypt. Het zou gaan om onder meer oorlogswapens en handvuurwapens.