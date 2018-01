Politie zoekt motorrijder die met 201 km per uur werd geflitst op weg waar hij 70 mocht Politie Lo-Reninge en parket Veurne doen oproep naar getuigen Jelle Houwen

22 januari 2018

14u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Politie en parket zijn op zoek naar een hardrijder op een motor die vrijdagnamiddag geflitst werd met liefst 201 kilometer per uur op de Reningesteenweg in het West-Vlaamse Lo, een weg waar een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur geldt.

Tijdens een snelheidscontrole vrijdagnamiddag in de Reningesteenweg in Lo merkte een politie-inspecteur van politiezone Spoorkin plots een stipje op in de verte. Een fractie van een seconde later werd duidelijk dat een motorfiets aan een bijzonder hoge snelheid naderde. Het flitstoestel noteerde maar liefst een snelheid van 201 km per uur, dus bijna het driedubbele van wat toegestaan is (70km/u).

De flitscamera maakte een duidelijke foto van de motorfiets en bestuurder. Doordat de foto op de neus van de motofiets werd genomen, is het kenteken niet vastgesteld. Door de snelheid kon de inspecteur het kenteken niet volledig noteren.

Toch wenst de politiezone Spoorkin de bestuurder te kunnen identificeren en doet daarom een beroep op de sociale media. “Het is hierbij niet de bedoeling om tot een verklikkingssfeer te komen maar we hopen dat een partner, ouder of vriend de motorfiets en bestuurder herkent en beseft dat een dergelijk rijgedrag niet alleen strafbaar is, maar ook uiterst gevaarlijk; tot zelfs dodelijk”, aldus de korpschef van de politiezone Devid Camerlynck.

Het wegdek van de Reningesteenweg is niet geschikt voor dergelijke snelheden, bovendien kon de minste windturbulentie of een fazant in de berm ervoor zorgen dat de bestuurder dodelijk werd weggekatapulteerd.

Wie deze motorfiets, vermoedelijk een Suzuki GSX-R type van witte kleur met blauwe neus en rode R, herkent mag steeds anoniem contact opnemen met de politiezone Spoorkin (058/33.22.11) of onthaal@pzspoorkin.be