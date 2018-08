Politie zoekt man die vermist is... sinds 2012 HA

21 augustus 2018

16u37

Bron: Federale Politie 2 Het parket van Limburg, afdeling Hasselt en de politie vragen om uit te kijken naar Hikmet Findik. De 41-jarige man verdween zes jaar geleden, in augustus 2012. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Findik werd voor het laatst gezien in Luik tussen 16 en 18 augustus 2012. De veertiger is tussen 1,80 meter en 1,85 meter groot en slank gebouwd. De man heeft een opvallende lichaamsbeharing en kastanjebruine ogen. Gewoonlijk, draagt hij sportkledij.



Heeft u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.