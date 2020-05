Politie zoekt man die toekeek hoe iemand zich voor metro wierp en daarna zonder iets te zeggen opstapte en doorreed KVDS

11 mei 2020

14u31 104 De politie heeft op vraag van het parket van Brussel een opsporingsbericht verspreid voor een man die begin vorige maand toekeek hoe iemand zich voor een aanstormende metro wierp in het station Tomberg in Sint-Lambrechts-Woluwe. In plaats van de chauffeur te verwittigen, stapte de getuige gewoon op en zette hij zijn reis verder.

De feiten gebeurden op zaterdag 11 april. Rond 9.40 uur stond een man te wachten aan het begin van het perron van metrostation Tomberg in Sint-Lambrechts-Woluwe. Toen de metro aankwam, wierp hij zich op de sporen.

Op dat moment stond de man die de politie nu zoekt, op enkele meters van het slachtoffer. “Hij stapte vervolgens in de metro zonder de chauffeur te verwittigen. De man is uitgestapt in het station Merode”, aldus de politie, die verder niets vrijgeeft over de omstandigheden van de wanhoopsdaad.





Op videobeelden is te zien dat de getuige een bril droeg, een grijze jeans, een beige jas met vier grote zakken op de voorzijde, een pet en basketschoenen in zwart en wit van het merk Nike. Hij had een zwarte schoudertas bij en droeg – opvallend – een witte latex handschoen aan de linkerhand.

De politie vraagt aan de man om zich te melden. Ook mensen die de man menen te herkennen, wordt gevraagd om contact op te nemen op het gratis nummer 0800/30.300 of via dit tipformulier.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813. Online contact opnemen kan via www.zelfmoord1813.be

Bekijk ook:

Overvolle metro’s en treinen in Parijs en Londen



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Brussel

Londen

Merode

Nike

Parijs

Sint-Lambrechts-Woluwe

Tomberg

Zelfmoordlijn