Politie zoekt man die Pearlwinkel overviel: beelden tonen hoe hij rustig brilmonturen in zak van Action laadt KVDS

10 januari 2020

14u18 2 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid rond een ongewone overval op een Pearl-filiaal in Geraardsbergen. Op beelden van de bewakingscamera’s is te zien hoe de dader heel rustig de zaak binnenstapt, het personeel bedreigd en op zijn dooie gemak een tas van winkelketen Action volstopt met dure brilmonturen. Hij zou voor duizenden euro’s buitgemaakt hebben.

De feiten gebeurden op 4 juli vorig jaar in de Oudenaardsestraat in het centrum van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen. Drie werknemers waren achteraan in de winkel bezig, toen om 14 uur een onbekende man met een plastic tas van winkelketen Action de zaak binnenstapte.

Niet gewapend

Hij liep op de bedienden toe en bedreigde hen in het Frans. Hij verplichtte hen in een hoek te gaan staan en verbood hen te bewegen. Hoewel hij niet gewapend was, kwam hij zo bedreigend over dat de personeelsleden deden wat hij hen opdroeg.





Op camerabeelden van de winkel is te zien hoe hij vervolgens terugkeert naar de voorkant van de zaak en op zijn dooie gemak brillen begint uit te kiezen. Die stopt hij in zijn winkeltas. Nadat hij flink wat monturen van dure zonnebrillen verzameld heeft, stapt hij naar buiten.

Bij het passeren van de antidiefstalpoort, heft hij de zak even boven zijn hoofd om het alarm niet te laten afgaan. Hij verdwijnt vervolgens om de hoek van de Lessensestraat.

De zaak kwam al eens onder de aandacht in het opsporingsprogramma Faroek op vtm, maar de politie heeft nu opnieuw een oproep gedaan om hulp. De dader is ongeveer 1,90 meter groot, heeft een getaande huidskleur, een opvallende stoppelbaard met een afgetekend snorretje, bakkebaarden en een sik. Hij droeg op de dag van de overval een donkere vest, een donkere jeansbroek en zwarte schoenen met veters. Op zijn hoofd had hij een witte baseballpet van de New York Yankees.

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30.300, via opsporingen@police.belgium.eu of via een online formulier dat je hier vindt.